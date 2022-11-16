Сейчас увеличение количества военных в Беларуси подтверждает украинская разведка.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у беларусов нет ни желания, ни смысла наступать на Украину.

Зеленский в эфире информационного телемарафона напомнил, что еще в начале войны украинские и беларуские чиновники и военные вели определенные переговоры, однако пока таких контактов нет.

"Понятно, почему... После ракетных ударов с их территории. После этого никаких контактов не было", - пояснил глава государства.

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Зеленский добавил, что сейчас увеличение количества военных в Беларуси подтверждает украинская разведка.

"Мы считаем, что смысла на сегодня... наступления на Украину у беларусов нет и желания у их общества точно нет", - подчеркнул президент.

Наступление из Беларуси: что известно

По последним данным Генштаба ВСУ, в Беларуси продолжается формирование российско-белорусской группировки войск.

В случае повторного наступления оккупантов с территории Беларуси украинские войска начнут массированное огневое поражение врага. Вооруженные силы Украины призвали военнослужащих Беларуси не вмешиваться в боевые действия и в случае приказа о наступлении добровольно сложить оружие.

Пограничники Беларуси с возмущением заявили, что украинские военные продолжают минировать прилегающие к границе территории.