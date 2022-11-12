Беларусь возмущена, что Украина укрепляет свою границу / REUTERS

Пограничники Беларуси с возмущением заявили, что украинские военные продолжают минировать прилегающие к границе территории.

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, Вооруженные Силы Украины якобы не только минируют свою границу со страной-агрессором, но и якобы "разрушают дороги" и "объекты инфраструктуры".

Возмущенные пограничники Беларуси, с территории которой на мирные города Украины регулярно летят ракеты, даже обнародовали видео, на котором якобы зафиксирован факт "минирования".

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Война в Украине: как Беларусь помогает России

С начала полномасштабного вторжения Беларусь помогает России в войне. Российские войска зашли на север Украины с территории Беларуси, а вражеская авиация использует их воздушное пространство для ракетных ударов.

По последним данным Генштаба ВСУ, в Беларуси продолжается формирование российско-белорусской группировки войск.

По мнению эксперта Олега Жданова, россияне собирать на территории Беларуси группировки до середины зимы. По его мнению, оно будет в 100% подчинении Генерального штаба РФ.

В случае повторного наступления оккупантов с территории Беларуси украинские войска начнут массированное огневое поражение врага. Вооруженные силы Украины призвали военнослужащих Беларуси не вмешиваться в боевые действия и в случае приказа о наступлении добровольно сложить оружие.

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