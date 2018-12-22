Филарет назвал качества и профессиональные навыки предстоятеля ПЦУ Епифания

Филарет отметил, что видел способности, которые позволяют Епифанию быть предстоятелем ПЦУ.

Патриарх Филарет перечислил качества и профессиональные навыки предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания, которые считает важными для управления церковью.

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По его словам, «принципиальность, образование, неподкупность, умение организовать» – главные преимущества Епифания, делающих его способным быть предстоятелем, сообщает радио Свобода. «Молодость для меня не имела никакого значения. Я видел фигуру, его способности, которые позволяют ему быть предстоятелем. Потому что я видел это на примере академии. Киевская академия – одна из всех духовных учебных заведений, признана государством. Другие духовные учебные заведения и Московского патриархата, и наши не признаны. А академия, которой он руководил, признана. Это свидетельствует о том, что умеет, может. Если в этом может, значит, может управлять и не только академией», – рассказал Филарет.

Филарет в очередной раз подчеркнул, что, даже если бы не было Объединительного собора, он все равно советовал бы архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата «иметь ориентир» на Епифания.

«Теперь взять епархию. Епархия (Епифания – ред.) крупнейшая в Киевском патриархате – около 500 приходов. Правда, он и получил ее большой, но развивал. И жалоб никаких не было ни от прихода, ни от духовенства. Это тоже говорит о многом», – добавил патриарх.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который збрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Патриарх Варфоломей пригласил его в Стамбул для получения томоса 6 января.