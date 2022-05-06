Президент просит украинцев четко придерживаться распоряжений относительно общественного порядка и комендантского часа, которые есть в городах и общинах.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни не игнорировать сигналы воздушной тревоги

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения.

"Российские войска продолжили обстрелы нашей территории, в частности ракетные и авиационные удары. Прошу всех наших граждан – и особенно в эти дни - не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей. А также четко придерживаться распоряжений относительно общественного порядка и комендантского часа, которые есть в городах и общинах", - подчеркнул Зеленский.

"Обязательно соблюдайте, пожалуйста, запреты на посещение лесов в той местности, которые были оккупированы. Там сохраняется большая угроза от мин и растяжек, оставшихся после российских военных", - добавил президент.

Напомним, Зеленский призвал канцлера Германии Шольца приехать в Киев 9 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: