Ранее немецкие СМИ писали, что украинский глава государства пригласил президента и правительство Германии в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца сделать "мощный шаг" и посетить Киев 9 мая - в день, когда Россия отмечает победу Советского Союза во Второй мировой войне.

Об этом глава Украинского государства сказал в пятницу, 6 мая, выступая по видеосвязи в британском аналитическом центре Chatham House, передает Reuters.

"Он приглашен, приглашение в силе, уже некоторое время... Он приглашен приехать в Украину, он может сделать этот очень мощный политический шаг - приехать сюда 9 мая, в Киев. Я не объясняю значения, я думаю, вы достаточно культурны, чтобы понять, почему", - цитирует агентство слова Зеленского о Шольце.

Он также упомянул Мариуполь, где на разрушенном металлургическом заводе, находящемся в осаде, все еще прячутся мирные жители.

"(Русские - УНИАН) не верят, что их можно привлечь к ответственности за военные преступления, потому что они обладают силой ядерного государства... Идет 72-й день полномасштабной войны, и мы пока не видим ее конца и не чувствуем никакой готовности российской стороны к ее прекращению", - отметил президент Украины.

Визит Штайнмайера и Шольца в Украину

Как сообщал УНИАН, ранее, в апреле, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находясь в Варшаве, сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. По информации Bild, Штайнмайера не захотели видеть в Киеве из-за его тесных связей с Россией. При этом сам политик после вторжения РФ в Украину осудил действия Путина и даже призвал привлечь политическое руководство РФ к трибуналу.

Тогда канцлер Олаф Шольц выразил раздражение по поводу отказа в приезде Штайнмайера.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что отклонение предложения Штайнмайера будет урегулировано и никакого вреда для украинско-германских отношений не будет.

В интервью немецкому общественному вещателю ZDF Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как Киев отверг визит Штайнмайера.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что "Германия остается мощным союзником Украины", а Bild написало, что Зеленский пригласил федерального президента Германии и правительство посетить Украину. "Стороны договорились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве" - сказал изданию пресс-секретарь президента Украины.

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