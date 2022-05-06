Он подчеркивает, что нельзя одной рукой вводить санкции, а другой подписывать новые контракты с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что если продолжать платить России за энергоносители, то лишь вопрос времени, когда российские войска пересекут границы стран Европейского Союза.

Об этом он сказал во время видеовстречи в Королевском институте международных дел Chatham House (Великобритания), говорится в сообщении на сайте главы государства.

Зеленский выразил мнение, что самое главное в любых шагах, в том числе и в санкционной политике, - прозрачность и честность.

"Не надо быть немножечко злым и немножечко добрым. Правой рукой вводить санкции, а левой рукой подписывать новые контракты с Россией. Это точно не подходит во времена войны. Это лицемерие", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия зарабатывает на энергетике миллиард долларов в день.

"Не надо играться. Если вы понимаете, что вы не можете без этого энергоносителя, то скажите, что вы сможете через два месяца, договоритесь. Не надо делать исключений в отношении отдельных стран, надо действовать вместе. В этом и есть смысл объединенного ЕС, в этом и есть смысл словосочетания "Европейский Союз", - сказал Зеленский.

По его словам, санкции должны быть такими, чтобы после введения не нужно было их обновлять. Если принимается решение об отключении от системы SWIFT, то оно должно быть применено ко всей банковской системе России.

Президент Украины выразил благодарность ЕС, Соединенным Штатам Америки и Великобритании за санкционную политику. В то же время, по его мнению, применять санкции к России следовало превентивно.

Он выразил убеждение, что в конце концов Европейский Союз придет к решению о полном эмбарго на российские энергоносители.

"Будет сложно всем, но все европейские семьи будут живы. В отличие от наших. Но если этого не будут делать некоторые европейские лидеры, то поймут потом, когда на ваших границах будут российские войска. Когда полетит первая ракета, как это было у нас, то вы поймете", - добавил Зеленский и подчеркнул, что ни один "Северный поток" не стоит жизни людей.

Президент также обратил внимание на то, что все свои угрозы власти России постепенно воплощают в жизнь.

"Когда политики говорят, что мы дойдем до Германии, то это их мысли, их мечты. Когда будет ослаблен ЕС и, не дай бог, падет Украина, они придут в Германию. Вопрос лет. Их поколения через информационную политику будут к этому готовы. И, поверьте мне, оправдают все свои позорные шаги", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский считает, что нет признаков быстрого завершения русско-украинской войны.

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