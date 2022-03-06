Они сильно пострадали от нападений российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский официально присвоил почетные звания города-героя пяти городам Украины.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Наши герои, наши города-герои, я решил отметить специальным званием. Как это уже было. Когда победили другое нашествие, но похожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение", - сказал президент.

Звания присвоили следующим городам:

Харьков

Чернигов

Мариуполь

Гостомель

Волноваха

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