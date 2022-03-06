Президент назвал новые города-герои в Украине / фото REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский официально присвоил почетные звания города-героя пяти городам Украины.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
"Наши герои, наши города-герои, я решил отметить специальным званием. Как это уже было. Когда победили другое нашествие, но похожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение", - сказал президент.
Звания присвоили следующим городам:
- Харьков
- Чернигов
- Мариуполь
- Гостомель
- Волноваха