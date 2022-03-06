На Банковой подчеркивают, что Зеленский готов говорить по любому пункту повестки дня.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига отмечает, что президент Владимир Зеленский готов к прямых переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Мы выступаем за прекращение войны и за мирные переговоры. И президент Украины готов к прямым переговорам с путиным. И не боится разговаривать по любому пункту повестки дня. Конечно, безо всяких ультиматумов и твердо", - подчеркнул Сибига.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Зеленский призвал Путина уйти с украинской земли или сесть с ним за стол переговоров. "Мы не нападаем на Россию, мы не в НАТО, у нас нет ядерного оружия. Что я должен сказать, что должен дать, кому я должен что-то дать?... Что отдать, Господи? Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров. Я свободен", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что садиться за стол переговоров с ним нужно не так, как путин это делает с другими лидерами - на расстоянии в 30 метров. "Я же сосед, меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не террористы. Мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли", - заявил глава государства.

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