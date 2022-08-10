Президент призвал безопасным способом сообщать украинским военным и спецслужбам важную информацию о враге.

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий с призывом сообщать украинским военным и спецслужбам важную информацию о враге.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

"Что бы ни обещали оккупанты, их дорога одна – это бегство. В лучшем случае. Если успеют. Мы изгнали русскую армию из северных областей. Мы выгнали оккупантов с нашего Змеиного. Они уже чувствуют, что пришло время бежать из Херсона и в целом с юга нашего государства. Будет время, когда они убегут из Харьковщины, из Донбасса, из Крыма... И каждый, кто может этому помочь, должен этому помочь. Если вы обладаете какой-либо важной информацией о противнике, пожалуйста, сообщите ее в безопасный для себя способ нашим спецслужбам, нашим военным. Если знаете тех, кто помогает оккупантам или оправдывает агрессию, пожалуйста, сообщайте и об этом", - сказал глава государства.

Он призвал обязательно помогать нашим людям на оккупированной территории, которые остались одни или без связи.

"Говорите с ними, поддерживайте их, расскажите им о нашей борьбе и о возможности эвакуации на свободную территорию. Оккупанты используют наших людей для прикрытия своих ударов как живой щит. Украина вернет все свое, и должна сохранить как можно больше жизней", - подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что провел сегодня несколько важных встреч, в частности по программе быстрого восстановления освобожденных территорий.

Напомним, в Кремле отреагировали на призыв Зеленского не пускать русских на Запад.

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