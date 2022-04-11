Он подчеркивает, что обычные правила поставки оружия нужно пересматривать и действовать быстро.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту Южной Кореи, отметил, что у их страны есть то вооружение, которое может быть незаменимым для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении перед парламентом Южной Кореи, который транслировался во время телемарафона.

"Мы нуждаемся в системах противовоздушной обороны, нам нужны самолеты, танки, другая бронетехника, артиллерийские системы и боеприпасы. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас. У вас это есть: бронированные машины, противовоздушная, противотанковая, противокорабельная оружие. И когда стоит вопрос о выживании в войне, направленной на полное покорение народа, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила поставки оружия нужно пересматривать и действовать быстро. Нужно помогать", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что предоставление Украине необходимого оружия означает не только спасение жизни ее людей и предоставление возможности деблокировать свои города, но и спасение других государств и регионов от дальнейшего развертывания российской агрессии.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский заявил о десятки тысяч погибших людей в Мариуполе.

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