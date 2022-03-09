Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений на его жизнь.
Об этом заявил советник главы Офиса президента, член делегации Украины в переговорах со страной-оккупантом Михаил Подоляк в интервью "УП".
"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие - то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и все такое", - заявил Подоляк.
По его словам, в Украине функционирует очень мощная сеть разведки и контрразведки. Специалисты отслеживают вероятные угрозы и ликвидируют ДРГ еще на подходах.
"С точки зрения безопасности, я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли. Западные разведки правильно говорят, что главная цель для господина Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны".
Напомним, что ранее британская газета The Times сообщила, что за последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три попытки покушения.