Дмитрий Песков отметил, что к такому предложению "можно относиться только очень негативно".

В Кремле отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского не пускать россиян в западные страны. В Москве заявили, что к такому предложению "можно относиться только очень негативно".

Об этом заявил спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Заявление достаточно, скажем так, говорит само за себя. Скорее всего, иррациональность в мышлении в этом случае зашкаливает", – заявил Песков.

При этом он завил изолировать Российскую Федерацию и россиян не получится. Он уверен, что перспектив у этой инициативы очень мало.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд для всех российским граждан, чтобы остановить аннексию территорий Украины.

По словам украинского лидера, "самые важные санкции - это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". Глава государства подчеркнул, что россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Напомним, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны, с собой они должны иметь не менее 52 тысяч гривень.

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