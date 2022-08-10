По словам президента, чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украине.

Чем мощнее будет оружие у украинских военных, чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта война.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"После завершения этого тяжелого 168-го дня нашей обороны стоит сказать несколько вещей. Первое. Вооруженные силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровщины. 13 человек погибли в результате удара оккупантов по марганцу. Еще более десяти – ранены, пятеро – в тяжелом состоянии. Русские войска били "Градами". Это очередное проявление российского террора, как и удары по Николаеву, по Харькову, в очередной раз доказывают, что нужно увеличивать военную помощь Украине", - сказал глава государства.

В своем видеообращении Зеленский поднял вопрос о сроках окончания войны.

"Кто-то говорит – еще месяцы, кто-то говорит год, кто-то - даже больше. Но вопрос о времени на самом деле напрямую зависит от вопроса о потерях, которые понесет Россия. Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украине. Вот об этом стоит думать всем, кто защищает наше государство и помогает Украине: как нанести оккупантам наибольшие потери, чтобы меньшим было время войны. Если почти 43 тысячи погибших русских солдат не убеждают российское руководство, что им надо искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, больше результатов, чтобы убедить", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 9 августа прогремела серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму. По данным крымских СМИ, один человек погиб и еще пятеро пострадали.

Сегодня председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил, что на авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму в результате вчерашних взрывов уничтожено 9 самолетов аэродром выведен из строя.

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