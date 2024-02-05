Армия нуждается в современной технике.

На российско-украинском фронте сложилась патовая ситуация, Украине нужны современные технические средства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому Rai1.

"Относительно войны на фронте - это патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки. Мы воюем против террористов, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства", - сказал глава государства.

В то же время военно-морская операция Украины имеет положительные результаты, отметил Зеленский. "Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, поэтому эта прагматичная часть операции, имеющая влияние на экономику, была проведена положительно", - добавил он.

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Ситуация на фронте: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже около 388 тысяч 750 солдат.

За последние сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, оккупанты нанесли 32 авиационных удара и совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате российских обстрелов есть раненые среди гражданского населения, также зафиксировано разрушение жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

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