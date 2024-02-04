Также уничтожено 13 ББМ и 31 артсистема.

Украинские защитники за минувшие сутки сократили армию РФ еще на 810 оккупантов.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составили около 388 тысяч 750 человек, сообщает Генштаб.

Также украинские бойцы уничтожили немало вражеской техники:

Видео дня

танков ‒ 6343 (+2 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин ‒ 11818 (+13);

артиллерийских систем - 9331 (+31);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (+12);

крылатых ракет - 1848 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 12393 (+41);

специальной техники - 1479 (+6).

С начала полномасштабного вторжения также уничтожено 979 РСЗО, 663 вражеских средства ПВО, 332 самолета, 324 вертолета, 1847 крылатых ракет, 24 корабля/катера, одна подводная лодка.

Ситуация на фронте

По сообщению Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений, из них половина – на Авдеевском направлении. В частности, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага возле Новокалинового и Авдеевки и еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области.

Кроме того, на Купянском направлении отражено 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

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