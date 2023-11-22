Министр обороны США призвал всех участников Контактной группы предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин уверяет, что США способны продолжать сохранять поддержку для Украины и оказывать помощь в сфере безопасности одновременно с Израилем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-17"), которое проходит в виртуальном формате.

"Сегодня мы собрались вместе, потому что разделяем видение свободного, открытого, богатого и безопасного мира. Поэтому, я горжусь тем, что эта контактная группа, которая творит историю, обязалась выделить более 80 миллиардов долларов на помощь Украине с тех пор, когда Кремль начал свое неоправданное вторжение. И я горжусь вашими непоколебимыми обязательствами", - подчеркнул Остин.

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"Наше единство посылает четкое послание Путину, что он не сможет продержаться больше нас, или одержать победу в противостоянии свободе. И поскольку Путин продолжает его трагическую и неоправданную войну, он был вынужден искать поддержки у Ирана и Северной Кореи", - отметил министр обороны США.

Как сказал министр обороны США, поддержка Ираном террористов ХАМАС и президента РФ Владимира Путина создает глобальный вызов и нарушает международный порядок, основанный на правилах.

Остин подчеркнул, что Украина и Израиль сталкиваются с безжалостными врагами, которые настроены истребить обе страны. "Мы видим, что Иран подпитывает конфликт как в Газе, так и в Украине путем вооружения ХАМАС и Путина", - отметил Остин.

"Но не сомневайтесь, Соединенные Штаты полностью способны продолжать нашу решительную поддержку для Украины, даже когда мы поддерживаем Израиль", - заверил глава Пентагона.

Он настойчиво призвал всех участников заседания в формате "Рамштайн" предоставить Украине системы противовоздушной обороны для защиты ее народа, поскольку Украина встречает еще одну зиму в войне.

Остин напомнил, что во время посещения Украины встречался президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и мужественными украинскими военными, которые вернулись с поля боя. "Мое послание к ним было простым: мы продолжим выступать на стороне Украины столько, сколько это потребуется", - заверил Остин.

Министр обороны США уточнил, что контактная группа продолжает сосредотачивать усилия на поддержке Украины, которая будет воевать в зимний период и защищать критическую инфраструктуру.

Как отметил Остин, Украина уже вернула контроль над 50% своей территории, которая была оккупирована с февраля 2022 года.

Военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 ноября, Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны на общую сумму в 100 млн долларов.

В пакет войдут, в частности, артиллерийские снаряды, ракетная система HIMARS и дополнительные боеприпасы, ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4 и прочее.

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