В то же время, по мнению президента Украины, Россия не пойдет на такой шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает начала мировой войны, если Российская Федерация пойдет на полномасштабную эскалацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

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Отвечая на вопрос о вероятности полномасштабного или точечного наступления России на Украину в сентябре, не только со стороны Донбасса, но и со стороны Крыма и Беларуси, и готова ли Украина к такой ситуации, Зеленский отметил: "Готовы ли мы? Мы, в целом страна, в которой очень мощные и героические военные".

"Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов. Совсем. Если это произойдет, я уверен, мы это уже чувствуем: и по тем сигналам, которые есть, и по той работе, которую мы сделали, дипломатической работе, по поддержке Европой и Соединенными Штатами независимости Украины, я считаю, что Россия не может на это пойти ... я считаю, что это может быть мировая война", - сказал президент.

Он подчеркнул, что это "очень опасно", однако "бояться нечего и некого, потому что мы на своей земле и защищаем ее".

"Страшно только из-за таких событий, из-за таких угроз, что могут быть такие шаги. А такие шаги ... исторически всегда приводят к потерям, большим потерям: сотни тысяч, миллионам людей", - отметил Зеленский.

Так, подытожил глава государства, несмотря на экспертные мнения и высказывания предположений относительно сентября, он считает, что "такой мощной эскалации не может быть".

Также на вопрос, справится ли Украина сама, без помощи со стороны других государств, в случае, если такая ситуация все же случится, Зеленский сказал: "Будем бороться до последнего".

Справка УНИАН. В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский заявил, что РФ из десятков тысяч военных, которые разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

Кроме того, с 24 апреля Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря возле берегов оккупированного Крыма. Ограничения будут действовать до 31 октября.

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Автор: Татьяна Поляковская