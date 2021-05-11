Президент Украины Владимир Зеленский не исключает начала мировой войны, если Российская Федерация пойдет на полномасштабную эскалацию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.
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Отвечая на вопрос о вероятности полномасштабного или точечного наступления России на Украину в сентябре, не только со стороны Донбасса, но и со стороны Крыма и Беларуси, и готова ли Украина к такой ситуации, Зеленский отметил: "Готовы ли мы? Мы, в целом страна, в которой очень мощные и героические военные".
"Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов. Совсем. Если это произойдет, я уверен, мы это уже чувствуем: и по тем сигналам, которые есть, и по той работе, которую мы сделали, дипломатической работе, по поддержке Европой и Соединенными Штатами независимости Украины, я считаю, что Россия не может на это пойти ... я считаю, что это может быть мировая война", - сказал президент.
Он подчеркнул, что это "очень опасно", однако "бояться нечего и некого, потому что мы на своей земле и защищаем ее".
"Страшно только из-за таких событий, из-за таких угроз, что могут быть такие шаги. А такие шаги ... исторически всегда приводят к потерям, большим потерям: сотни тысяч, миллионам людей", - отметил Зеленский.
Так, подытожил глава государства, несмотря на экспертные мнения и высказывания предположений относительно сентября, он считает, что "такой мощной эскалации не может быть".
Также на вопрос, справится ли Украина сама, без помощи со стороны других государств, в случае, если такая ситуация все же случится, Зеленский сказал: "Будем бороться до последнего".
Справка УНИАН. В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.
22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».
6 мая президент Владимир Зеленский заявил, что РФ из десятков тысяч военных, которые разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.
Кроме того, с 24 апреля Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря возле берегов оккупированного Крыма. Ограничения будут действовать до 31 октября.
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