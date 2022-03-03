Президент говорит, что за неделю удалось ликвидировать почти 9 тысяч оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели потери среди личного состава российских военных составляют около 9 тысяч человек.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Президент подчеркнул, что украинская армия делает все для того, чтобы взломать врага окончательно.

"Почти 9 тысяч убитых россиян за одну неделю", - рассказал он.

В частности, по словам Зеленского, на николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолётов забирать своих военных - убитых и раненых.

"19 лет, 20 лет – что они видели в жизни, кроме этого, кроме вторжения на чужую землю?", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина не хочет быть покрыта трупами военных.

"Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить, что вы не хотите умирать...", – призвал он россиян.

Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что с начала вторжения российских войск враг выпустил по территории Украины более 180 ракет, кроме военных объектов, значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.