Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели потери среди личного состава российских военных составляют около 9 тысяч человек.
Об этом он сообщил в своем видеообращении.
Президент подчеркнул, что украинская армия делает все для того, чтобы взломать врага окончательно.
"Почти 9 тысяч убитых россиян за одну неделю", - рассказал он.
В частности, по словам Зеленского, на николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолётов забирать своих военных - убитых и раненых.
"19 лет, 20 лет – что они видели в жизни, кроме этого, кроме вторжения на чужую землю?", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Украина не хочет быть покрыта трупами военных.
"Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить, что вы не хотите умирать...", – призвал он россиян.
Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что с начала вторжения российских войск враг выпустил по территории Украины более 180 ракет, кроме военных объектов, значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.