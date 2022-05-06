Президент Владимир Зеленский вручил первые знаки отличия "Крест боевых заслуг" пятерым военным, а также первые знаки отличия "За мужество и отвагу".
Как сообщает пресс-служба главы государства, торжественная церемония уже традиционно состоялась в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.
Зеленский вручил первые боевые награды независимой Украины – "Крест боевых заслуг", введенные указом главы государства от 5 мая.
Отмечается, что первым кавалером "Креста боевых заслуг" стал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный, который с начала вооруженной агрессии России успешно организовал оборону государства и лично возглавил героическое противостояние ВСУ этому вторжению.
Награду также получили заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Охрименко, заместитель командира механизированного батальона 72-й ОМБр капитан Владислав Калиевский, боевой медик 72-й ОМБр сержант Дарья Мазуренко.
Глава государства напомнил, что накануне подписал указ, которым учреждена специальная награда "За мужество и отвагу", и первыми ее получили части Сухопутных войск Вооруженных сил Украины:
- 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
- 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
- 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
- 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
- 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко:
- 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
- 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.
Кроме того, президент также вручил ордена "Золотая Звезда" шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен этого звания посмертно. Это мастер-сержант Сухопутных войск Павел Белоус и старший сержант Александр Ключка, младший лейтенант Игорь Дикун, полковник Сухопутных войск Романа Мамавка, полковник Сухопутных войск Павел Федосенко, подполковник Александр Яковенко и родные капитана Андрея Норова.