Первые знаки отличия "Крест боевых заслуг" получили 5 военных.

Президент Владимир Зеленский вручил первые знаки отличия "Крест боевых заслуг" пятерым военным, а также первые знаки отличия "За мужество и отвагу".

Как сообщает пресс-служба главы государства, торжественная церемония уже традиционно состоялась в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.

Зеленский вручил первые боевые награды независимой Украины – "Крест боевых заслуг", введенные указом главы государства от 5 мая.

Отмечается, что первым кавалером "Креста боевых заслуг" стал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный, который с начала вооруженной агрессии России успешно организовал оборону государства и лично возглавил героическое противостояние ВСУ этому вторжению.

Награду также получили заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Охрименко, заместитель командира механизированного батальона 72-й ОМБр капитан Владислав Калиевский, боевой медик 72-й ОМБр сержант Дарья Мазуренко.

Глава государства напомнил, что накануне подписал указ, которым учреждена специальная награда "За мужество и отвагу", и первыми ее получили части Сухопутных войск Вооруженных сил Украины:

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко:

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Кроме того, президент также вручил ордена "Золотая Звезда" шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен этого звания посмертно. Это мастер-сержант Сухопутных войск Павел Белоус и старший сержант Александр Ключка, младший лейтенант Игорь Дикун, полковник Сухопутных войск Романа Мамавка, полковник Сухопутных войск Павел Федосенко, подполковник Александр Яковенко и родные капитана Андрея Норова.

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