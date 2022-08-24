Этот саммит должен состояться в следующем году.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что "Саммит будущего" мог бы пройти в Украине.

Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале главы государства.

"Господин генеральный секретарь, уважаемый Антониу Гуттериш, имеет амбициозное намерение в следующем году организовать "Саммит будущего". Мы поддерживаем это намерение. И подчеркиваем: чтобы строить будущее, нужно оставить на свалке истории то, что всегда мешало человечеству жить в мире, а именно - агрессию и колонизаторские амбиции. То есть то, с чем Россия пришла в Украину", - отметил глава государства.

Он добавил, что верит, что построить будущее действительно получится.

"Было бы очень неплохо и символично, что такой Саммит мог бы пройти и в Украине. Потому что именно на нашей территории, на территории Украины, сейчас решается, будет ли вообще будущее у нас, будет ли вообще у мира будущее. Это решается и на Запорожской атомной электростанции, и в наших морских портах, и на Донбассе, и в Крыму. Наша независимость - это ваша безопасность. Безопасность всего свободного мира", - подчеркнул Зеленский.

Помощь Украине:

24 августа президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.

В пакет военной помощи от Соединенных Штатов Америки вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере 1 миллиард долларов. В частности, он предусматривает дополнительные боеприпасы для HIMARS, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4.

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