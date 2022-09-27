По его мнению, инвестиционный проект Horizon Capital Growth может стать сигналом для инвесторов вкладываться в украинскую экономику.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что как бы ни было сложно, государство выполняет все свои социальные обязательства.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Глава государства отметил, что провел совещание с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, на которой были подведены итоги международной активности Украины в сентябре и результаты контактов с партнерами.

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"Как бы ни было сложно, государство выполняет все свои социальные обязательства. Мы работаем в рамках Fast Recovery, возвращая нормальную жизнь на освобожденную от оккупантов территорию. Мы делаем необходимые шаги, готовясь к зимнему периоду", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что принял участие в запуске специального инвестфонда для поддержки украинских предпринимателей и экспортно-ориентированных компаний.

"В фонд уже привлечено 125 миллионов долларов, и сумма будет удвоена. В этот фонд Horizon Capital Growth - так он называется, проинвестировали наиболее респектабельные западные фонды, банки и институты", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто подготовил и осуществил этот инвестиционный проект. "И считаю, что он может стать особым сигналом для инвесторов сигналом о том, что вкладываться в украинскую экономику можно и нужно уже сейчас, когда мы стали на путь к нашей победе", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, американская частная инвестиционная компания Horizon Capital привлекла 125 млн долларов на поддержку украинских предпринимателей.

Фонд Horizon Capital Growth Fund IV, L.P., в который на первом этапе вовлечено 125 млн долл., будет поддерживать украинских предпринимателей-визионеров, возглавляющих быстро растущие технологические и экспортоориентированные компании. Это первый крупнейший фонд для Украины, который был создан с 24 февраля, и первая такая структура, что поддержит наше государство после получения статуса кандидата в члены ЕС в июне текущего года. Остальные средства фонда-еще 125 млн долл. - будет привлечено в ближайшее время.

Также Европейский банк реконструкции и развития выделил до 40 млн долл. для нового фонда Horizon Capital Growth Fund IV, созданного для инвестиций в украинские компании.

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