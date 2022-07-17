Президент отмечает, что сейчас, когда украинский народ воюет за независимость, он - в своем праве во всех смыслах этого слова: исторически, политически, культурно и юридически.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что текст Декларации о государственном суверенитете Украины мог бы быть другим с точки зрения безопасности, но в то время он был революционным.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

"В этот день 32 года назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Это был первый документ такого уровня после многих лет, который утвердил право нашего народа жить самостоятельно. Самостоятельно и демократично", - сказал Зеленский.

Конкретные пункты Декларации, добавил он, показывали реалии того времени и надежды, которые царили в украинском обществе.

"32 года спустя, после восьми лет войны на Донбассе и в 143-й день полномасштабной войны против России, может казаться, что текст Декларации мог бы быть другим, в частности с точки зрения безопасности. Но в то время и этот текст был революционным", - отметил глава государства.

Так, Декларация восстановила традицию украинского государства, и именно на ее основе впоследствии был принят Акт провозглашения независимости Украины.

"И сегодня, когда наш народ воюет за независимость, мы - в своем праве во всех смыслах этого слова: исторически, политически, культурно и, что очень важно, - юридически. В том числе и на этом базируется уверенность нашего народа в победе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский обратился к российским военным, которые выпустили ракеты по Виннице.

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