Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чем быстрее Украина победит, то меньше зла Россия успеет принести другим регионам.
Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.
Он рассказал, что сегодня провел встречу с представителями еврейского сообщества – американского, европейского и, конечно, израильского.
По словам Зеленского, во время встречи обсудили прежде всего защиту украинцев, потребность сделать невозможным российский террор и как можно быстрее завершить эту войну гарантированием полной безопасности и свободы для всех украинцев на всей территории Украины.
"Чем быстрее на нашей земле будет достигнут мир благодаря украинской победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам, в том числе и Ближнему Востоку в своем сообщничестве с Ираном. Верю, что однажды эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля – мы чувствуем это", - добавил глава государства.
Зеленский также подчеркнул, что несмотря на войну Украина должна продолжать реализацию программ, возвращающих историческую справедливость.
"Мы начали реализацию важного проекта памяти жертв нацизма – строительство мемориала в Бабьем Яру. Обязательно завершим", - подчеркнул он.
В частности Зеленский призвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера поспособствовать признанию немецким парламентом-Бундестагом-сталинского Голодомора как геноцида украинского народа.
Признание Голодомора геноцидом: ситуация в Германии
В мае 2019 года опубликованная на сайте Бундестага петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа набрала более 50 тыс. голосов.
В октябре того же года немецкие депутаты рассматривали петицию о признании Голодомора геноцидом. Тогда член Петиционного комитета Бундестага, депутат от провластной партии ХДС Арнольд Фаатц заявил, что в МИД Германии выступают за отклонение петиции о признании Голодомора геноцидом. В ведомстве обосновывают это, в частности, тем, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.
По заключению комплексных экспертиз, жертвами Голодомора и массовых искусственных терроров голодом стали 15,5 млн украинцев.
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