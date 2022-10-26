Президент отметил, что верит, что эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чем быстрее Украина победит, то меньше зла Россия успеет принести другим регионам.

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

Он рассказал, что сегодня провел встречу с представителями еврейского сообщества – американского, европейского и, конечно, израильского.

Видео дня

По словам Зеленского, во время встречи обсудили прежде всего защиту украинцев, потребность сделать невозможным российский террор и как можно быстрее завершить эту войну гарантированием полной безопасности и свободы для всех украинцев на всей территории Украины.

"Чем быстрее на нашей земле будет достигнут мир благодаря украинской победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам, в том числе и Ближнему Востоку в своем сообщничестве с Ираном. Верю, что однажды эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля – мы чувствуем это", - добавил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что несмотря на войну Украина должна продолжать реализацию программ, возвращающих историческую справедливость.

"Мы начали реализацию важного проекта памяти жертв нацизма – строительство мемориала в Бабьем Яру. Обязательно завершим", - подчеркнул он.

В частности Зеленский призвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера поспособствовать признанию немецким парламентом-Бундестагом-сталинского Голодомора как геноцида украинского народа.

Признание Голодомора геноцидом: ситуация в Германии

В мае 2019 года опубликованная на сайте Бундестага петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа набрала более 50 тыс. голосов.

В октябре того же года немецкие депутаты рассматривали петицию о признании Голодомора геноцидом. Тогда член Петиционного комитета Бундестага, депутат от провластной партии ХДС Арнольд Фаатц заявил, что в МИД Германии выступают за отклонение петиции о признании Голодомора геноцидом. В ведомстве обосновывают это, в частности, тем, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.

По заключению комплексных экспертиз, жертвами Голодомора и массовых искусственных терроров голодом стали 15,5 млн украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: