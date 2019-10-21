В Германии решают, признавать ли Голодомор 30-х годов в Украине геноцидом (видео)

Речь идет о признании сталинского преступления в 30-х годах против украинцев.

В Германии решают, признавать ли Голодомор 30-х годов в Украине геноцидом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В понедельник, 21 октября, этот вопрос рассматривали на комитете немецкого парламента. Произошло это после того, как украинские активисты в Германии запустили петицию, которая уже собрала более 73 тысяч подписей.

«О голоде в Украине 1932-1933 годов немецкая общественность знает слишком мало, и немецкие депутаты здесь не исключение», - поясняет корреспондент.

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На обсуждении присутствовал и представитель немецкого правительства. Там уже определились, что политически факт искусственно созданного голода в Украине немецкое правительство признает, но назвать это геноцидом юридически не решается.

«Немецкое правительство говорит очень четко. Они понимают, что здесь действительно речь идет о геноциде, но оценивать это с точки зрения международного права не хотят», - рассказал депутат бундестага от фракции «Союз90/Зеленые» Мануэль Сараццин.

Автор петиции Наталья Ткачук - украинка, живет в Германии более 20 лет, объясняла депутатам, что речь идет о признании сталинского преступления в 30-х годах против украинцев.

Немецкий историк на том же заседании пояснял, что Сталин использовал голод против украинцев, чтобы уничтожить даже мысли о государственности и самостоятельности Украины.

Ткачук объясняет, что Украина не требует от России никаких возмещений. Украина стремится, чтобы в мире признали, что голодомор в Украине в 1932-1933 годах был геноцидом и направлен на то, чтобы уничтожить украинцев как нацию.

«С лета 1932 года Сталин связал голод с украинским национализмом. Сталин так и говорил, что крестьяне прячут зерно, а партийные функционеры не забирают достаточно зерна у крестьян, ибо они националисты», - рассказал профессор истории Герхард Симон.

Также условиям Конвенции ООН о геноциде не противоречит тот факт, что на протяжении голода 30-х годов погибли представители и других наций. Среди них были и немцы, которые жили в украинских селах.

«Депутаты интересовались, какие юридические последствия могут иметь их решения и как на это может отреагировать Россия? Передавать ли этот вопрос на рассмотрение в пленум бундестага? На размышления и дополнительное изучение истории у немецких депутатов есть несколько месяцев.