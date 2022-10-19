Оккупационные власти заявили, что гранит переработают на стройматериалы.

В Мариуполе российские оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора, назвав его символом "дезинформации на государственном уровне".

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Оккупанты сегодня демонтировали мемориал жертвам Голодомора, установленный в 2004 году возле Драматического театра. Его назвали символом "дезинформации на государственном уровне", - говорится в сообщении.

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В пропагандистском ролике "РИА Новости" оккупанты, обосновывая вандализм, заявили, что "больше всего от голода 1933-го пострадали вовсе не Украина и Донбасс": "Украина стоит на предпоследнем месте по количеству пострадавших".

Отмечается, что оккупационные власти заявили, что гранит переработают на стройматериалы.

"Разрушение памятника - очередное издевательство над памятью миллионов жертв страшной трагедии и попытка переписать историю. Российские оккупанты делают все, чтобы уничтожить историческую память мариупольцев и Украины", - отметили в горсовете.

Голодомор 1932 -1933 годов - что известно

Голодомор как акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода.

Убийство голодом происходило в Украине и на Кубани как до 1933 г., так и в 1932 году. Разница заключается лишь в масштабах преступления. Если в течение 1932 г. голодом были замучены сотни тысяч людей, то в 1933 г. счет шел на миллионы. Однако и в 1932, и в 1933 годах в Украине и на Кубани, в отличие от других регионов СССР, где от голода также погибло немало людей, голод был актом геноцида, поскольку он был специально направлен против украинской нации как таковой.

Количество людей, которые погибли от голода, оценивалась некоторыми историками в 3,941 млн в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы, и составили 6,122 млн потерь нерожденным.

Всего, в общем, умерших от голода свыше семи миллионов людей (в основном украинцев) на территории Украинской ССР и три миллиона украинцев за ее пределами — на Кубани, Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье, Казахстане.

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