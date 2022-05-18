Сегодня в России заявили, что якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия для экономии ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пропагандистские заявления РФ об использовании нового "чудесного оружия" свидетельствуют о полном провале вторжения в Украину.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Сегодня один из представителей российского государства сообщил о том, что оккупанты якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия. Якобы для экономии ракет.

Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что им понадобилось экономить ракеты и как-то это объяснять. То есть, более двух тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. То есть, дальше – только остатки", - отметил президент.

Во-вторых, Зеленский отметил, что все уже увидели, как Россия воюет - неопытными срочниками, которых она "бросает в бой, как пушечное мясо", мародерами, которые впервые видят нормальную бытовую технику в чужой стране", старой советской "броней" без современной защиты и запрещенными фосфорными бомбами, которыми они сжигают школы и обычные жилые дома.

"И ракетами, большинство из которых потрачена русской армией на уничтожение абсолютно гражданской инфраструктуры без всякого стратегического именно военного результата. В эти сутки они били так ракетами по Николаеву, а также по Днепру", - напомнил он.

Глава государства подчеркнул, что в пропаганде нацистской Германии был такой термин "вундерваффе" - чудо-оружие.

"Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы таким мощным, что обеспечит перелом в войне. И вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пробует найти свою "вундерваффе". Якобы лазерную. Это все точно свидетельствует о полном провале вторжения", - считает он.

По мнению Зеленского, оккупанты также боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне в России допущены катастрофические ошибки, поэтому они будут придумывать еще не одно "вундерваффе", пока защитники и защитницы Украины пошагово будут освобождать украинскую территорию.

"Сколько времени это продлится? Ответ на этот вопрос может дать лишь реальная ситуация на поле боя. Стараемся как можно быстрее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность. Именно поэтому подписал указы о продлении правового режима военного положения и срока всеобщей мобилизации. Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение. У нашей армии и всех, кто защищает государство, должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в России заявили, что используют против Украины боевые лазерные комплексы нового поколения "Задира".

По его словам, "задира" якобы может "прожигать объекты", благодаря чему можно не тратить дорогие ракеты типа "Панциря" и "Тора".

Война в Украине: обновленные данные

Продолжается наступление оккупантов в Восточной оперативной зоне. Утром Генштаб сообщал, что россияне пытаются захватить село Долгенькое Харьковской области.

Армия РФ пытается установить полный контроль над Дробышевым и блокировать Лиман. Кроме того, РФ усиливает группировку войск для наступления в Запорожской области.

Большинство маневров захватчиков на Харьковском направлении военные объясняют тем, что РФ пытается избежать выхода контратакующих сил ВСУ в Белгородской области.

Параллельно российские террористы наносят ракетные удары по украинским городам.

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