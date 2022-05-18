В России утверждают, что используют против Украины боевые лазерные комплексы нового поколения "Задира".
Об этом в эфире пропагандистского "Первого канала" заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
По его словам, "Задира" якобы может "прожигать объекты", благодаря чему можно "не расходовать дорогостоящие ракеты типа "Панциря" и "Тора".
Такие новые системы могут якобы сбивать беспилотники на дальности до 5 км.
В настоящее время неизвестно, есть ли доказательства их применения в Украине.
Война в Украине: обновленные данные
Продолжается наступление оккупантов в Восточной оперативной зоне. Утром Генштаб сообщал, что русские пытаются захватить село Долгенькое Харьковской области.
Армия РФ пытается установить полный контроль над Дробышевым и блокировать Лиман. Кроме того, РФ усиливает группировку войск для наступления в Запорожской области.
Большинство маневров захватчиков в Харьковском направлении военные объясняют тем, что РФ пытается избежать выходу контратакующих ВСУ к Белгородской области.
Параллельно русские террористы наносят ракетные удары по украинским городам.