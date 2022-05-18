В настоящее время неизвестно, есть ли доказательства их применения в Украине.

В России утверждают, что используют против Украины боевые лазерные комплексы нового поколения "Задира".

Об этом в эфире пропагандистского "Первого канала" заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, "Задира" якобы может "прожигать объекты", благодаря чему можно "не расходовать дорогостоящие ракеты типа "Панциря" и "Тора".

Такие новые системы могут якобы сбивать беспилотники на дальности до 5 км.

В настоящее время неизвестно, есть ли доказательства их применения в Украине.

Война в Украине: обновленные данные

Продолжается наступление оккупантов в Восточной оперативной зоне. Утром Генштаб сообщал, что русские пытаются захватить село Долгенькое Харьковской области.

Армия РФ пытается установить полный контроль над Дробышевым и блокировать Лиман. Кроме того, РФ усиливает группировку войск для наступления в Запорожской области.

Большинство маневров захватчиков в Харьковском направлении военные объясняют тем, что РФ пытается избежать выходу контратакующих ВСУ к Белгородской области.

Параллельно русские террористы наносят ракетные удары по украинским городам.

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