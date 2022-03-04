Сайт информирует о последствиях войны с Украиной для россиян по всему миру, которые неизбежно ждут белорусов за соучастие во вторжении.

Для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали сайт https://zastansyadoma.com/

Об этом сообщает коммуникационное агентство Postmen.

"Два года назад Украина стала домом для более чем 5000 белорусов, которые нашли в себе силы выступить против диктатуры и лжи. Сегодня белорусская власть направляет свою армию убивать тех, кто поддержал вас в сложное время", - сообщается на главной странице веб-ресурса.

Сайт информирует о последствиях войны с Украиной для россиян по всему миру, которые неизбежно ждут и белорусов за соучастие во вторжении. Сообщается о потерях мирного населения Украины и армии РФ, где количество погибших солдат личного состава достигло уже более 9000 человек. Опубликованы видеоразговоры с пленными захватчиками и фото с акций всемирной поддержки Украины.

Застанься дома содержит обращение к матерям, женам, дочерям Беларуси, ее солдатам и активистам: "Сохраните семью; это не ваша война, а заказ на уничтожение украинского народа, выходите на улицы, пока не поздно".

"Просим активно распространять сайт, отправляя ссылку на телефоны, мейлы и прямой рекламой на сябров", - призывают в коммуникационной агентства Postmen.

Как сообщалось ранее, для информирования граждан России о военных событиях и количестве погибших на территории Украины был запущен сайт "Русский корабль". Также был создан документ, содержащий главные фейки и ответы-опровержения, по которому можно общаться с россиянами в противодействии пропаганде РФ.