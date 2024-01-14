Илья Ильяшенко, мариуполец, освободился из плена в феврале 2023 года. Его дом разрушила Россия, поэтому он в Киеве - не все это воспринимают.

Защитник "Азовстали", мариуполец Илья Ильяшенко объяснил, как местами украинцы игнорируют тяжелую судьбу военных, когда последние возвращаются к гражданской жизни после тяжелых испытаний.

Сам Илья вернулся из плена РФ в феврале 2023 года, когда Украина организовала обмен части защитников Мариуполя. За время войны этот город уничтожила и полностью оккупировала армия РФ, поэтому военный переехал в Киев. Однако столица "встретила" его недоразумениями и откровенными оскорблениями. Подобное происходит со всеми военным по всем уголкам Украины. Несколько случаев "плохого отношения" Илья прокомментировал в интервью Telegraf.

"Когда попал в Киев, то показалось, что для многих здесь войны уже нет. Вот именно к этой спокойной жизни было непросто адаптироваться после пережитого в Мариуполе и плену", - указал он.

По словам Ильи, он умышленно рассказывает о своем негативном опыте, чтобы подобных случаев было меньше. К примеру, один из конфликтов возник во время прогулки по Киеву. Военный признал, что сам первым допустил ошибку, ведь выгуливал свою собаку породы амстрафф без поводка (в то время собака еще была 4-месячным щенком, уточнил Илья). "Да, была моя вина, что он был без поводка, подбежал к другому псу меньшей породы, и поднял его, схватив за костюм", - вспоминает он.

Тогда военный сразу извинился за свои действия, но хозяин другого пса начал угрожать вызвать полицию, потом стал спрашивать, откуда Илья, и допытывался: что военный забыл в Киеве, если он сам из Мариуполя.

"Есть люди, которые не понимают, каково это потерять дом, и, соответственно, проявляют такое непонятное отношение", - прокомментировал он.

Еще один случай произошел на концерте украинского певца Монатика. Тогда Илья непреднамеренно стучал ногами вследствие нервного тика, полученного от контузии. На концерте его соседка попросила его пересесть подальше, чтобы он ей не мешал.

"Наверное, этот человек не имеет родных или знакомых, которые воюют. Иначе как понять такое отношение к военным на втором году полномасштабной войны?!", - акцентировал защитник"Азовстали".

История плена Ильи Ильяшенко

21-летний Илья родился в Мариуполе, получил образование в морском лицее и во время карьеры военного присоединился к 23-му отряду морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

В составе упомянутого подразделения он воевал с армией РФ с первых дней вторжения, сдерживая нашествие врага с моря. Впоследствии вместе с собратьями прорвался на "Азовсталь", где блокировал завод, не пуская россиян. Именно оттуда Илья попал в плен РФ, согласившись сдаться по приказу военного руководства Украины. В плену Илья пробыл почти год: с 19 мая 2022 по 16 февраля 2023-го года. Тогда Украина вернула домой 100 военных и одно гражданское лицо. Из этого количества 94 воина защищали Мариуполь.

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