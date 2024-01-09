Он рассказал, что в плену было много разговоров о еде, о чем-то вкусном.

Защитник "Азовстали" Дмитрий Козацкий с позывным "Орест", который прошел российский плен, рассказал, что чувствовал сразу после освобождения.

Оккупанты держали его в неволе 4 месяца и, как он это пережил военный рассказал "Армія TV - Військове телебачення України". По словам военного, в плену люди мечтают о еде и после того, как они понимают, что уже вернулись домой, обычные вещи приносят счастье.

"Мы там каждый день говорили о еде, о чем-то вкусном. И кажется, что ты сейчас выйдешь и съешь все. Но в этом моменте радости ты даже забываешь о еде. Хотя я помню, нас встретили и дали бутерброды. До сих пор помню: с красной рыбой и колбасой. И я такой: "вау, это прям супервкусно", - рассказал военный.

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Он также вспомнил, что после освобождения из плена радовался хлебу и ел даже тогда, когда не был голоден. "Хлеб был вкусным, нам дали пакеты с едой и там был просто хлеб. И я уже вроде бы наелся, потому что в процессе обмена (мы были в пути почти два дня) мы ничего не ели, не пили. И разумеется, что хочется есть", - вспомнил "Орест".

Защитник рассказал, что когда он находился в Донецком СИЗО, куда оккупанты привозили пленных, он оторвал от внутренней стороны штанов кусочек ткани и собирал в него крошки хлеба, а потом ел.

"Я помню этот момент, опять же, радости, когда ты ешь, а нам выдали какой-то плед, я укрылся и ем. И я замечаю, что начинаю собирать крошки, чтобы их доедать. А потом чувствую: класс, могу не собирать сейчас эти крошки, я могу есть хлеб, когда захочу. И это было очень классно", - поделился "Орест".

Кто такой "Орест" из "Азовстали"

В мае 2022 года Козацкий вместе с другими защитниками "Азовстали" попал в плен. В августе стало известно, что "Оресту" удалось сообщить родителям, что он жив.

До плена он был фотографом, которого называли "глазами Азовстали". Его фотографии облетели весь мир, а кадр "Світло переможе" признали одним из лучших в 2022 году по версии The Guardian. Кроме того, его работа попала в список "100 лучших фото 2022 года" по версии журнала Time.

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