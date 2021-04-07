Подробностей заседания Арестович не сообщил / facebook.com/alexey.arestovich
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины проводит срочное заседание в связи с обострением ситуации на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом советник по информационной политике украинской делегации для участия в ТКГ Алексей Арестович сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.
"Идет заседание", - отметил Арестович.
Других подробностей он не сообщил.
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Обострение на Донбассе и заседание ТКГ
- 6 апреля украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала экстренное внеочередное заседание ТКГ в связи с обострением ситуации на востоке страны.
- 26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения. 6 марта на линии фронта погибли двое украинских бойцов.
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