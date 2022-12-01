Недавно фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты делают в Запорожской и Херсонской областях. Так, из отдельных населенных пунктов Херсонщины войска противника прячутся в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки - Голая Пристань.

А на Запорожье российские оккупанты эвакуировали своих раненых на грузовиках и автобусах в сторону Мелитополя. В оперативной информации по состоянию на 06: 00 относительно российского вторжения Генштаб также сообщил, что рашисты не прекращают обстреливать пригород и сам город Херсон.

"Наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки. Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска противника выведено и роззосереджено в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки – Голая Пристань", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что основная часть войск - это мобилизованные лица. В Генштабе сообщают, что на Херсонском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи. Также отмечается, что артиллерийским и танковым обстрелам подверглись районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.

"Враг не прекращает обстреливать пригород и сам город Херсон", - говорится в сообщении.

В Запорожской области российские оккупанты продолжают использовать гражданские объекты на временно захваченных территориях. В частности, в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области, захватчики обустроили полевой госпиталь.

"В то же время, в течение 28-29 ноября, фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя", - сообщает Генштаб.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, вчера в ВСУ рассказали, почему россияне больше не запускают по Украине иранские дроны. Предположительно сейчас РФ не имеет возможности получать иранские дроны в дальнейшем.

При этом оккупанты уже несколько дней глушат мобильная связь в Мелитополе. Как отметил мэр города, это может свидетельствовать о том, что через Мелитополь перемещают военную технику и боеприпасы.

На Донбассе оккупанты строят фортификационные сооружения на этот раз они их делают возле Бахмута. Как отметили аналитики, рашисты даже не подозревают, что попали в ловушку. Россияне не осознают, что их ждет в Бахмуте.

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