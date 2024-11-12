На этом направлении уже начинаются бои.

На данный момент инициатива в российско-украинской войне принадлежит кремлевскому правителю Путину, поэтому предложение прекратить огонь с его стороны маловероятно.

Как говорится в статье The Economist, для начала Москва стремится закончить несколько боев. Журналисты считают неизбежным отступление украинских войск из Курахово, поскольку оккупанты преобладают там по меньшей мере в шесть раз. Также они пишут об отступлении украинских сил с территорий Курской области, на возвращение которых Кремль бросил своих солдат и военнослужащих Северной Кореи:

"В Запорожской области также начинаются бои за то, что, по мнению украинской разведки, будет штурмом столицы области, важного промышленного центра".

Запорожское направление

Сегодня в Силах обороны юга сообщили, что оккупационные войска Российской Федерации активизировались на Ореховском, Времовском и Гуляйпольском направлениях. Захватчики отправляют на передовые позиции свои штурмовые группы.

Видео дня

Вчера украинский лейтенант "Алекс" сообщал о продвижении российских сил на левом фланге от Гуляйполя. По его словам, до границы Днепропетровщины оккупантам осталось менее девяти километров.

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