Российские захватнические войска продвинулись на Запорожском направлении, сообщает лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".
Вечером он написал в своем Telegram-канале "Офицер", что сегодня оккупационные силы смогли продвинуться на несколько километров на левом фланге от Гуляйполя. Украинский военнослужащий отметил, что пишет это не для "зрады", а ради того, чтобы люди приходили в себя:
"Пока все обсасывают новости о том, что до Днепропетровской области одиннадцать километров, то тем временем уже меньше девяти".
Ситуация на фронте
Напомним, ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские оккупационные войска могут уже в ближайшие дни пойти в новое наступление на юге страны.
По его словам, об этом свидетельствует то, что российское военное командование перебрасывает на передовые позиции в Запорожской области подготовленные штурмовые группы.
Ранее Волошин объяснял, что целью наступлений на этом направлении является попытка перерезать украинские логистические пути, которые идут на восточный фронт от Запорожья.