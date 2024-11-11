Он считает, что людям стоит браться за ум.

Российские захватнические войска продвинулись на Запорожском направлении, сообщает лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

Вечером он написал в своем Telegram-канале "Офицер", что сегодня оккупационные силы смогли продвинуться на несколько километров на левом фланге от Гуляйполя. Украинский военнослужащий отметил, что пишет это не для "зрады", а ради того, чтобы люди приходили в себя:

"Пока все обсасывают новости о том, что до Днепропетровской области одиннадцать километров, то тем временем уже меньше девяти".

Ситуация на фронте

Напомним, ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские оккупационные войска могут уже в ближайшие дни пойти в новое наступление на юге страны.

Видео дня

По его словам, об этом свидетельствует то, что российское военное командование перебрасывает на передовые позиции в Запорожской области подготовленные штурмовые группы.

Ранее Волошин объяснял, что целью наступлений на этом направлении является попытка перерезать украинские логистические пути, которые идут на восточный фронт от Запорожья.

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