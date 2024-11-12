Противник пытается прорвать оборону ВСУ в направлении Ровнополья и Большой Новоселки.

На юге Украины армия РФ активизируется на нескольких направлениях, в частности на Ореховском, Времовском и Гуляйпольском. По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, российские оккупанты перемещают подготовленные ранее штурмовые группы на передовые позиции в Запорожской области.

В частности, на Ореховском направлении противник проводит инженерную и воздушную разведку и подготовку штурмовых групп.

"Готовятся, чтобы активизироваться именно на Ореховском направлении потому, что у них в планах есть стереть так называемый Роботинский выступ, - территории, которые взяли под контроль Силы обороны Украины во время контрнаступления", - сказал Волошин в эфире "Суспільного".

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Он добавил, что таким образом враг хочет выйти на населенный пункт Орехов, откуда можно контролировать логистические пути от Запорожья до востока Украины.

По его словам, на Гуляйпольском направлении россияне также активизируются - в этом районе проходят важные логистические пути, которые противник хочет взять под контроль.

"Даже если мы и потеряли две-три огневые позиции, украинские военные провели стабилизационные действия - позиции восстановлены", - уверяет спикер.

На Времовском направлении противник пытается прорвать оборону ВСУ на север - в направлении Ровнополья и Великой Новоселки. Там оккупанты штурмуют позиции Сил обороны малыми пехотными группами, которые поддерживают бронированная техника. Волошин объяснил:

"Проводят штурмовые действия, ведь возле Великой Новоселки на границе сходятся три области - Днепропетровская, Запорожская и Донецкая".

Спикер рассказал, что ситуация на юге динамичная и украинские военные тоже имеют определенные успехи. В частности, берут пленных, наносят ощутимые удары противнику.

"Военные Главного управления разведки и оперативной группировки войск "Таврия" обнаружили скопление военных - псковских десантников в Запорожской области и был нанесен ракетный удар. Армия РФ понесла потери в живой силе и технике", - добавил военный.

Война в Украине - будет ли наступление РФ на юге

Напомним, ранее представитель Сил обороны юга Влад Волошин сообщил Reuters, что Россия может начать новое наступление на юге Украины. Это может произойти "со дня на день" - РФ перебрасывает подготовленные штурмовые группы на передовые позиции в южной части Запорожской области. По словам Волошина, наступление может начаться в ближайшее время - со дня на день. В то же время пока не понятно, будет ли это большой наступательный порыв, или отдельные штурмы со стороны оккупантов. По оценкам разведки, россияне планируют привлечь бронетехнику и значительное количество БпЛА.

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