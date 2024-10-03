Он подчеркнул, что западные компании по производству полупроводников не прилагают достаточно усилий для контроля своих цепочек поставок.

Западные компании по производству полупроводников не прилагают достаточно усилий для контроля своих цепочек поставок и прекращения поставок микросхем на российские военные заводы.

Как заявил глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии изданию Bloomberg, он не заметил никаких изменений в потоке компонентов в Россию:

"Если вы откроете любую из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они полны западных компонентов. Компании могут говорить, что они ничего не продают России, что они просто продают каким-то посредникам. Но это не меняет того факта, что эти детали попадают в Россию в огромных объемах".

Он подчеркивает, что эти ракеты не отправляются с заводов на склады, "они отправляются прямо в передовые части, которые запускают их по Украине".

Буданов говорит, что единственный способ заблокировать возможности Кремля по наведению ракет - это остановить поток полупроводников в Россию, однако "все отводят глаза от того, что происходит".

Западные компоненты в российском оружии

Ранее УНИАН писал, что РФ продолжает закупать на Западе компоненты для танков, дронов и ракет. В частности, европейская продукция попадает в Россию через турецкую компанию Enütek Makina.

К тому же в иранских "шахедах" нашли польские компоненты. В Польше расследуют нарушение правил экспорта оружия и технологий.

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