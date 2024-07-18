Прокуратура уже начала расследование.

В Польше расследуют нарушение правил экспорта оружия и технологий, в результате которого в иранских дронах Shahed-136 нашли польские детали.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сказал, что этот случай выявило Агентство внутренней безопасности. Он назвал его "абсолютно ужасающим". "Прокуратура обязательно проведет необходимые мероприятия, предъявит обвинения и сообщит о дальнейшем ходе расследования", - цитирует его Wydarzenia.

Он добавил, что сейчас правительство пытается "замять все вопросы, связанные с санкциями". "В предыдущие годы эта система была очень ослаблена, вопреки риторике. Национальная фискальная администрация в сотрудничестве с другими службами уже несколько месяцев проводит интенсивную работу, чтобы санкции и эмбарго не были обойдены", - сказал Семоняк.

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По информации Radio Zet, государственная компания из Познани продала детали, которые вошли в иранские боевые "шахеды". Речь идет о насосах, изготовленных компанией, принадлежащей польскому Агентству промышленного развития.

В "шахедах" находят западные детали

В Украине неоднократно заявляли, что в иранских дронах, которые практически каждую ночь атакуют страну, выявляют компоненты из компаний стран Запада.

По данным аналитиков, речь идет об американских, японских и швейцарских компаниях.

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