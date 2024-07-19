В частности, европейская продукция попадает в Россию через турецкую компанию Enütek Makina.

Российская группа "Промтех", у которой есть клиенты в военно-промышленном комплексе, продолжает закупать продукцию в Европе, несмотря на международные санкции. Об этом говорится в проведенном расследовании, передает Le Monde.

К примеру, турецкая компания Enütek Makina с начала 2023 года экспортировала в Россию оборудование на сумму более 7 миллионов евро, в основном предназначенное для предприятий группы "Промтех". Некоторые из этих поставок, возможно, нарушили санкции Европы и США против России и принесли пользу вооруженным силам РФ.

Отмечается, что "Промтех" - крупная российская промышленная компания, специализирующаяся на разработке и производстве комплектующих для авиационной, космической, наземной и морской промышленности. Часть ее деятельности носит гражданский характер, но у нее также есть заказчики в российском военно-промышленном комплексе. До 2022 года у "Промтеха" не было проблем с закупками у европейских производителей. Однако санкции, введенные против России после широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, затруднили деятельность группы.

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Тем не менее, согласно данным таможни (охватывающим период с февраля 2023 года по апрель 2024 года), европейская продукция попала в Россию через Enütek Makina. Около 10% товаров, экспортируемых турецкой компанией, были произведены во Франции и более трех четвертей - в Европе в целом, пишет издание.

"Компоненты, проходящие через Enütek Makina, могли быть использованы в российской технике, такой как танки, самолеты, беспилотники или ракеты… Например, электрические разъемы Сурио были обнаружены в танке Т-72Б3, а разъемы французской американской компании Amphenol - в беспилотниках Shahed-136", - говорится в расследовании.

Указывается, что Турция является одной из ключевых стран для обхода международных санкций.

Российская ракета Х-101 содержит западные комплектующие

Напомним, ранее Financial Times писало, что ракета Х-101, которой Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, содержит западные комплектующие, что свидетельствует об успехах Кремля в уклонении от санкций.

"Х-101 является одной из самых современных крылатых ракет России и имеет решающее значение для ее усиливающейся кампании воздушных ударов по Украине. Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения, и по-прежнему зависит от запчастей из западных стран, особенно из США", - говорилось в публикации.

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