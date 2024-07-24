Правительства должны сделать экспортный контроль гораздо более эффективным.

Россия продолжает в больших масштабах производить ракеты и беспилотники, используя западные компоненты. Несмотря на многочисленные меры экспортного контроля, западные компании все еще несут значительную часть ответственности за предоставление России доступа к этим важным компонентам. Чтобы сделать экспортный контроль эффективным, нужно привлекать к ответственности, пишет Financial Times.

Отмечается, что более 50 стран ввели санкции против России. Они предусматривают экспортный контроль. Это увеличило производственные затраты для российских военных и остановило их цепи поставок. Однако поток дистрибьюторских сетей помогает РФ обходить ограничения.

По словам журналистов, чтобы сделать экспортный контроль эффективным, необходимо корпоративное принудительное исполнение – правительственный эвфемизм для карательных мер против наших собственных корпораций – дополненное вторичными санкциями и значительным увеличением финансирования надзорных органов.

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Российский военно-промышленный комплекс полагается на компоненты западного производства. В 2023 году украинские власти запустили уникальный ресурс, который предоставил беспрецедентную информацию о российской армии: "Компоненты в вооружении агрессора", а вскоре и "Орудия войны" (иностранное оборудование, используемое агрессором в производстве оружия).

Власти идентифицировали 3638 компонентов в 134 отдельных единицах вооружения. Например, БПЛА "Шахед-238" имеет электронные компоненты из Канады, Китая, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Тайваня и США. Эти выводы подтверждают собственные исследования России о том, что ее армия на 70-90% зависит от компонентов западного производства.

В своих недавних атаках на гражданскую инфраструктуру Украины Россия применила новые типы вооружений, в частности, ракеты Х-69 и "Циркон". Это свидетельствует о том, что страна способна внедрять инновации в сфере вооружений, которые требуют еще более сложных западных компонентов. Россия все еще способна адаптироваться, но делает это с помощью Запада, говорится в статье.

После полномасштабного вторжения России в Украину страны коалиции повысили согласованность своих режимов экспортного контроля и усилили правоприменение. Недавние меры США по привлечению финансовых учреждений к разрушению сетей дистрибуции, по словам журналистов, уже дают результаты. Банки Китая все чаще тщательно проверяют или отказываются от операций с Россией: "Однако ни одно системно важное учреждение еще не столкнулось с американскими санкциями. Чтобы быть эффективными, США должны не только угрожать, но и использовать свои мощные инструменты. И хотя привлечение финансовых учреждений является ценным, успешная имплементация требует участия самих корпораций", – пишут авторы.

Они добавляют, что журналисты-расследователи, аналитические центры и правозащитные организации предоставили веские доказательства того, как комплектующие западных компаний попадают в Россию. Проблема понятна всем, кроме самих корпораций. В ответ большинство компаний прячутся за шаблонными юридическими формулировками.

По словам журналистов, американские компании обязаны не нарушать режимы экспортного контроля. Это предусматривает недопущение доступа России к определенным продуктам и ограничение почти всего экспорта в РФ с целью использования в военных целях. "Компании должны прилагать больше усилий для усиления должной осмотрительности в своих дистрибьюторских сетях для соблюдения экспортного контроля. Если это не удастся, только многомиллиардные штрафы за уклонение от экспортного контроля, подобные тем, с которыми сталкиваются банки за отмывание денег и финансирование терроризма, могут изменить корпоративные расчеты соотношения рисков и вознаграждений", – заключают авторы.

Компоненты для ВПК России

Ранее УНИАН писал, что РФ продолжает закупать на Западе компоненты для танков, дронов и ракет. В частности, европейская продукция попадает в Россию через турецкую компанию Enütek Makina.

К тому же в иранских "шахедах" нашли польские компоненты. В Польше расследуют нарушение правил экспорта оружия и технологий.

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