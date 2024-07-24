Западные компании подпитывают оборонку РФ / фото REUTERS

Россия продолжает в больших масштабах производить ракеты и беспилотники, используя западные компоненты. Несмотря на многочисленные меры экспортного контроля, западные компании все еще несут значительную часть ответственности за предоставление России доступа к этим важным компонентам. Чтобы сделать экспортный контроль эффективным, нужно привлекать к ответственности, пишет Financial Times.

Отмечается, что более 50 стран ввели санкции против России. Они предусматривают экспортный контроль. Это увеличило производственные затраты для российских военных и остановило их цепи поставок. Однако поток дистрибьюторских сетей помогает РФ обходить ограничения.

По словам журналистов, чтобы сделать экспортный контроль эффективным, необходимо корпоративное принудительное исполнение правительственный эвфемизм для карательных мер против наших собственных корпораций дополненное вторичными санкциями и значительным увеличением финансирования надзорных органов.

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Российский военно-промышленный комплекс полагается на компоненты западного производства. В 2023 году украинские власти запустили уникальный ресурс, который предоставил беспрецедентную информацию о российской армии: "Компоненты в вооружении агрессора", а вскоре и "Орудия войны" (иностранное оборудование, используемое агрессором в производстве оружия).

Власти идентифицировали 3638 компонентов в 134 отдельных единицах вооружения. Например, БПЛА "Шахед-238" имеет электронные компоненты из Канады, Китая, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Тайваня и США. Эти выводы подтверждают собственные исследования России о том, что ее армия на 70-90% зависит от компонентов западного производства.

В своих недавних атаках на гражданскую инфраструктуру Украины Россия применила новые типы вооружений, в частности, ракеты Х-69 и "Циркон". Это свидетельствует о том, что страна способна внедрять инновации в сфере вооружений, которые требуют еще более сложных западных компонентов. Россия все еще способна адаптироваться, но делает это с помощью Запада, говорится в статье.

После полномасштабного вторжения России в Украину страны коалиции повысили согласованность своих режимов экспортного контроля и усилили правоприменение. Недавние меры США по привлечению финансовых учреждений к разрушению сетей дистрибуции, по словам журналистов, уже дают результаты. Банки Китая все чаще тщательно проверяют или отказываются от операций с Россией: "Однако ни одно системно важное учреждение еще не столкнулось с американскими санкциями. Чтобы быть эффективными, США должны не только угрожать, но и использовать свои мощные инструменты. И хотя привлечение финансовых учреждений является ценным, успешная имплементация требует участия самих корпораций", пишут авторы.

Они добавляют, что журналисты-расследователи, аналитические центры и правозащитные организации предоставили веские доказательства того, как комплектующие западных компаний попадают в Россию. Проблема понятна всем, кроме самих корпораций. В ответ большинство компаний прячутся за шаблонными юридическими формулировками.

По словам журналистов, американские компании обязаны не нарушать режимы экспортного контроля. Это предусматривает недопущение доступа России к определенным продуктам и ограничение почти всего экспорта в РФ с целью использования в военных целях. "Компании должны прилагать больше усилий для усиления должной осмотрительности в своих дистрибьюторских сетях для соблюдения экспортного контроля. Если это не удастся, только многомиллиардные штрафы за уклонение от экспортного контроля, подобные тем, с которыми сталкиваются банки за отмывание денег и финансирование терроризма, могут изменить корпоративные расчеты соотношения рисков и вознаграждений", заключают авторы.

Компоненты для ВПК России

Ранее УНИАН писал, что РФ продолжает закупать на Западе компоненты для танков, дронов и ракет. В частности, европейская продукция попадает в Россию через турецкую компанию Enütek Makina.

К тому же в иранских "шахедах" нашли польские компоненты. В Польше расследуют нарушение правил экспорта оружия и технологий.

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