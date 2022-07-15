Штаты не хотят допустить развал России, отметил военный эксперт.

США не спешат предоставлять Украине оружие, так как ждут, что в России произойдет "дворцовый переворот".

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

По его словам, у США свой взгляд и свой план на войну. Главная их цель – не допустить развал России. Жданов убежден, что Штаты надеются на бунт политической элиты и на свержение президента Владимира Путина. После этого они будут договариваться с новой властью РФ.

"Как говорил один из западных аналитиков, медведю нужно вырвать когти и зубы, чтобы он не кусался и не царапался. Но он должен быть страшным и уметь рычать", – отметил эксперт.

Также Жданов добавил, что в подразделениях ВСУ уже достаточно людей, а вот соответствующего оружия и бронетехники не хватает. По его мнению, Украина уже давно сформировала бы дополнительные бригады для усиления своих позиций на фронте, но без достаточного количества оружия это невозможно.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский высказал мнение, что для перелома ход войны и победы над РФ Украине необходимо как минимум 300 систем залпового огня нового поколения, такого типа как HIMARS или M270 MLRS.

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