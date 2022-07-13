Пропагандисты пытаются убедить, что украинские войска не смогут пойти в контрнаступление.

Российская пропаганда распространяет новый фейк о том, что якобы Украина останется без американского вооружения. Они уверяют, что США приостановит поставки.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Кремлевские медиа, ссылаясь на материал The Washington Times, создали десятки фейковых материалов.

В СНБО подчеркнули, что эти громкие заявления - выдумки пропагандистов, поскольку в материале речь идет о "неограниченности боеприпасов НАТО", а потому, как заявляет военный аналитик Марк Канчиан, "нет никаких сомнений", что США могут "продолжать поставки в Украину".

В ведомстве добавили, что на фоне уничтожения большого количества российских складов с боеприпасами в последние недели, Россия ведет информационно-психологическую операцию. Ее цель убедить всех, что якобы "Украина не успеет достичь паритета вооружений с РФ, чтобы перейти в контрнаступление".

"Однако Украина неоднократно заявляла, что стандарты ведения боевых действий ВСУ отличаются от российских, и с помощью HIMARS можно будет достичь паритета вооружение уже в ближайшее время", - объяснили в ЦПД при СНБО.

Напомним, ранее в СНБО опровергли фейк о продаже HIMARS россиянам.

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