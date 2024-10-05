Россияне пытаются любой ценой выйти к административным границам Донецкой области, напомнил Петр Черник.

Отступление ВСУ из города Угледар Донецкой области не приведет к обвалу фронта, а через некоторое время российские оккупанты и вовсе не смогут продвигаться. Такое мнение высказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Петр Черник, передает 24 канал.

По его словам, несмотря на сложные потери, господствующие высоты на поле боя остаются под контролем ВСУ.

"Противник давил, давит и будет давить. Мы знаем его стратегическую цель - любой ценой выйти к административным границам Донецкой области… Нам надо продержаться примерно месяц. Затем, обязательно, раскиснет почва, ведь скоро ожидаются серьезные осадки. Ни российская тяжелая техника, ни бойцы не смогут двигаться", - считает Черник.

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По мнению эксперта, сейчас необходимо отбросить негативные эмоции, так как резких негативных изменений не произойдет.

"Одно из главных правил войны: битвы можно проиграть, однако надо выиграть войну", - добавил Черник.

Бои за Угледар: какие потери России

Напомним, по данным BBC, в боях за Угледар армия России потеряла тысячи военных - с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести только 155-я и 40-я бригады морской пехоты могли потерять под Угледаром более 2100 человек.

И при этом потери России во время штурмов Угледара не ограничиваются только военными данных бригад, акценитировали в издании. Бои за Угледар также нанесли серьезный урон российскому мотострелковому батальону "Алга".

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