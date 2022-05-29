Русские войска полностью разрушают город, и, в случае захвата, будут контролировать его руины.

Захват русскими войсками Северодонецка может принести им тактический успех, но существенно на ход войны не повливает.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин заставил своих военных платить слишком большую цену, штурмуя Северодонецк, несоизмеримую любой реальной оперативной или стратегической выгоде.

Но когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, на чьей стороне находится город, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, скорее всего, достигнет кульминации, что даст Украине шанс возобновить контрнаступление на оперативном уровне, чтобы отбросить армию РФ, говорится в отчете.

Захват Северодонецка позволит Москве заявить, что РФ полностью вышла на админграницу Луганской области. Хотя, отмечают эксперты, это не принесет России никакой другой существенной военной или экономической выгоды.

В ISW подчеркнули, что русские войска полностью разрушают город, и, в случае захвата, будут контролировать его руины.

Взятие Северодонецка может открыть российскую логистическую линию снабжения для поддержки операций на западе. В то же время русские потеряли гораздо выгодные пути под Изюмом - отчасти потому, что они так сильно сосредоточились на Северодонецке.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк: оккупанты заняли отель на окрестностях города, а ВСУ пытаются их оттуда изгнать.

Войска РФ пытаются также наступать на Славянском направлении. Вражеские военные перебрасывают под Купянск Харьковской области дополнительную технику. В некоторых населенных пунктах русские пытались развить наступление - потерпели поражение и отошли.

Россия продолжает бомбить украинские города, терроризируя гражданское население.

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