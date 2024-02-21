Цель подобных заявлений, создать впечатление, что захватчики побеждают в Украине.

Заявление Кремля о захвате села Крынки на левом берегу Херсонской области было преждевременно и сделано для усиления информационного эффекта перед президентскими выборами в марте.

Как сообщает ISW, представительница Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала усилия оккупантов по уничтожению украинского плацдарма попыткой РФ достичь информационной цели перед выборами в России, а министр обороны России Сергей Шойгу охарактеризовал усилия страны-агрессора на этом участке фронта как аналогичные захвату Авдеевки.

По словам аналитиков, Кремль не спешит заявлять, что РФ перехватила инициативу на поле боя. Это может быть связано с опасениями, что Россия не сможет удержать достигнутые успехи. В то же время Шойгу объявил о "конце" украинского контрнаступления, чтобы продемонстрировать, что захватчики имеют инициативу.

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По мнению экспертов ISW, готовность Кремля обсуждать наступление россиян в Украине может свидетельствовать об уверенности российских властей в перспективах оккупантов и усилиях по поддержке собственных нарративов о войне с приближением президентских выборов. В частности, враг хочет повысить рейтинг президента РФ Владимира Путина.

В то же время, как отмечают в Институте изучения войны, не все боевые победы, о которых говорит РФ, соответствуют действительности. Их цель просто создать впечатление, что оккупационная армия побеждает. Это должно не только улучшить рейтинг Путина, но и деморализовать Украину. Но при этом такая риторика может создать завышенные ожидания, которые российская армия не сможет оправдать.

Война в Украине - что известно о Крынках

6 февраля появилось видео, на котором украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Вчера, 20 февраля, Шойгу доложил Путину, что поселок Крынки в Херсонской области "перешло под контроль" российских захватнических войск. Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра.

Украинские военные отмечают, что за сутки захватнические войска совершили одну попытку штурма и понесли существенные потери. Не имея успеха в штурмовых действиях на левом берегу Херсонщины, враг прибегнул к манипуляциям и лжи.

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