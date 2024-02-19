На Херсонском направлении Россия перебросила на Голую Пристань катера из Крыма, заявил Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предупредил, что Россия может подняться по Днепру катерами для удара по Крынкам и тем самым осуществить прорыв на Херсонском направлении.

Такое предостережение аналитик высказал в интервью УНИАН, заявив, что намерение РФ прорваться с флангов, которые забрали себе ВСУ в результате нашего наступления летом 2023 года, - абсолютно известная цель.

"Есть информация, что враг перебросил там на Голую Пристань катера из Крыма. Поэтому есть основания полагать, что их могут применить по Днепру. Возможно, враг планирует подняться по Днепру и оттуда атаковать позиции наших войск в районе островов и Крынок", - заявил Мусиенко.

Он уточнил, что командование армии Украины уже знает об опасности и делает все, чтобы не позволить врагу добраться до тылов ВСУ.

Мусиенко считает, что расширить плацдарм Крынки можно только путем передислокации большего количества войск. Пока этот вопрос не решен.

"Нам нужно будет решить вопрос с переброской в этот район большего количества военных. Кроме того, на том берегу нам нужна бронетехника и прикрытие ПВО. Без этого, расширять дальше плацдарм здесь будет довольно сложно", - акцентировал он.

Россия пробила оборону в районе Вербового

Вечером 18 февраля, после новостей о внезапном наступлении войск РФ в районе Работино Запорожской области, аналитики DeepState заявили следующее: армия России смогла пробить оборону юго-западнее Вербового.

Сейчас им пытаются помешать Вооруженные Силы Украины. Оккупанты развернули массовую атаку от Работиного до Вербового, фиксировали аналитики. Часть войск смогла пройти к Работино, также враг расстрелял двух военных Украины, заявил DeepState.

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