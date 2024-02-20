Силы обороны юга рассказали, что там происходит.

Министр обороны Росии Серuей Шойгу доложил Путину, что поселок Крынки в Херсонской области "перешел под контроль" российских захватнических войск. В Украине опровергают это заявление.

Вечером Силы обороны юга в своем Telegram-канале сообщили, что войска РФ, не имея успеха в штурмовых действиях на левом берегу Херсонщины, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

"Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Сил обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу", - говорится в заявлении.

Военные отметили, что сегодня захватнические войска осуществили одну попытку штурма и понесли существенные потери. "Оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу", - добавили в Силах обороны юга.

О чем Шойгу отчитался Путину

Российский министр заявил диктатору, что "Крынки зачищены", а оккупационные войска уже "встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки".

Напомним, что в середине октября прошлого года стало известно, что украинские военнослужащие высадились на левый берег Днепра. Недавно военные публиковали видео установки украинского флага в Крынках.

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