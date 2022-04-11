Глава государства отметил, что, то, что удалось отстоять Киев, еще не является окончательной победой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет: то, что удалось отстоять Киев, еще не является окончательной победой.

Об этом глава государства сказал в интервью для программы 60 Minutes телеканала CBS.

В частности, у президента спросили, считает ли он, что выиграл битву за Киев.

"Я думаю, что да, но это не окончательная победа. Я не уверен, что она последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев. Какая цена потом что-то проиграть? Я так не могу оценить это. Я смогу только это сказать после того, когда мы победим в этой войне, когда освободим наши территории", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства пояснил, что город Буча, где российские фашисты совершили зверства в отношении мирного населения, является частью большого Киева.

"Буча, Ирпень, Гостомель – если там были полностью уничтожены люди, выиграли ли мы эту битву? Я не уверен! Мы удержали, и не отдали свое. Это я могу подтвердить, да. А победили ли мы, я не готов пока сказать", – отметил Зеленский.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко не исключил, что оккупанты могут попытаться вновь захватить Киев за два дня".

Мэр столицы подчеркнул, что надо и дальше быть готовыми к обороне и призвал жителей, выехавших из столицы из-за войны, "воздержаться от возвращения еще по крайней мере неделю".

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