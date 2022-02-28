Автобусы для эвакуации враг обстреливает "Градами"

На Луганщине город Счастье разрушен россиянами на 80%, людей невозможно эвакуировать, потому что автобусы обстреливают "Градами".

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай во время телемарафона.

Он отметил, что таких разрушений не было даже в 2014-2015 годах.

"Мы не можем вывезти людей - транспорт просто расстреливали "Градами", - подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что люди хотят уехать, но это невозможно. "Я общался с координатором ООН, и мы договорились, что если какая-то возможность у него будет по поводу эвакуации, то это будет делаться", - сказал Гайдай. Он добавил, что россияне не идут на контакт для вывоза людей.

Сегодня планируется отправить с Луганщины еще один поезд с эвакуированными людьми, сообщил председатель Луганской ОГА.

Гайдай рассказал, что оккупанты мародерствуют - "взламывают магазины, забирают продукты".

По его словам, есть опасения относительно безопасности завода "Азот", который хоть и работает не на полную мощность, но "есть определенные химикаты, и мы уже ловим диверсантов, которые очень интересуются у местного населения о количестве химикатов, месте их расположения, как туда попасть".

Гайдай подчеркнул, что делается все для того, чтобы не случилось беды.