Оккупанты не оставляют попыток выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей.

За сутки украинские военные отбили более 100 атак врага на востоке страны. На данный момент вражеские войска не оставляют попыток выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей.

Как говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook, основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

"За прошедшие сутки наши воины отбили более 100 атак противника на указанных направлениях", - рассказали в Генштабе.

Так, на Лиманском направлении противник пытается улучшить свое тактическое положение. Там враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Невское, Кременная, Белогоровка, Спорное и Федоровка, а также совершил артиллерийские обстрелы более 20 районов населенных пунктов.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия - украинские защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Железнянское, Прасковеевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка и Ивановское.

На этом направлении вражеским обстрелам подверглись 19 населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг вел обороне действия. За сутки на этих направлениях обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов.

Также отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка пока - без существенных изменений.

"Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей", - сказано в сводке.

Война в Украине - последние события на фронте

Напомним, что днем ранее украинским защитникам также удалось сдержать не менее сотни атак со стороны оккупантов: всего войска РФ атаковали ВСУ 102 раза на разных направлениях фронта. Основные усилия враг направил на захват украинского города Бахмут, констатировали в Генштабе.

Позже представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый уточнил, что за сутки на Бахмутском направлении ВСУ "отминусовали" 191 вражеского солдата. Удалось ранить еще 319 оккупантов. Также он объяснил, почему для Украины так важно сохранить за собой это направление фронта.

Вчера украинцев также шокировали спутниковые кадры украинской земли в районе Бахмута. На фото зафиксированы значительные разрушения города, а также уничтожение мостов, расположенных на реке Бахмутка

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