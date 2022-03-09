8 марта почти два часа подряд российские войска бомбили и обстреливали гражданскую инфраструктуру Ахтырки.

За сутки в Ахтырке на Сумщине в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погиб один человек, 14 получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, 8 марта почти два часа подряд российские войска бомбили и обстреливали гражданскую инфраструктуру Ахтырки.

По словам городского головы Павла Кузьменко, в результате обстрелов полностью разрушены железнодорожная станция, здание исполнительного комитета, краеведческий музей, местный универмаг и все торговые помещения, много людей ранены, не всех еще нашли.

"ТЭЦ - остановлена, электричества нет, разрушен канализационный коллектор, частично нет водоснабжения, разрушено много электроопор. Целый день разгребаем завалы, которые произошли в результате сброса авиабомбы", - сообщил Кузьменко.

В свою очередь, Живицкий отметил, что в результате обстрелов гражданской, а не военной, как отмечает российская пропаганда, инфраструктуры 1 человек погиб, 14 ранены.

"Впрочем, цифры не окончательные, пока посчитать жертв трудно. Не всех нашли...",- уточнил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Сумах во время авиаудара погиб неоднократный чемпион Украины из борьбы самбо.

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